Доля МСП в ВВП Казахстана вырастит до 35% в 2025 году

До 35 процентов должна вырасти доля малого и среднего предпринимательства в ВВП Казахстана уже через 2 года. Всё – благодаря мерам по развитию бизнеса. Последние отражены в Национальном проекте. На рассмотрение Президента Правительством внесен доклад о состоянии предпринимательской активности в Республике. В национальном документе представлены ключевые индикаторы развития сферы и меры по решению проблем предпринимателей. В частности, в рамках внедрения новой регуляторной политики палатой «Атамекен» и Правительством выявлено свыше 9 с половиной тысяч требований, которые не соответствуют ее условиям.

Планируется, что реформа «Регулирование с чистого листа» позволит снизить нагрузку на бизнес в среднем на 30% и сформировать оптимальную и понятную регуляторную среду. Также в соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева приняты меры по ограждению предпринимателей от необоснованных проверок и исключению незаконного вовлечения бизнеса в уголовные процессы. Так, Генпрокуратурой на этот год уже утвержден Комплексный план совместных действий по защите бизнеса. Отметим, сейчас в Казахстане действуют почти полтора миллиона субъектов МСБ. В них заняты свыше 3 с половиной млн человек. Благодаря господдержке, в прошлом году в стране открыли более 5 тысяч новых предприятий, 48 с половиной тысячам проектов оказано сопровождение на 120 млрд тенге.