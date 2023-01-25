Законопроект о возврате незаконно выведенных активов рассмотрели в Правительстве

В Казахстане незаконно выведенные и возвращенные активы направят на финансирование проектов для повышения благосостояния казахстанцев. Для этого в стране планируется сформировать ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию. Если же обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, то они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежат обращению в доход государства.

Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании Совета по экономической политике. В нем также прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов и стимулировать добровольный, либо инициировать их принудительный возврат.

Отметим, заседание прошло под председательством главы кабмина Алихана Смаилова с участием руководителей центральных госорганов, Администрации Президента, Нацбанка и Генпрокуратуры. Премьер-министр поручил Минюсту продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений.