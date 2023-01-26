Третий пункт пропуска в Китай построят в Казахстане

В Казахстане планируют построить третий пункт пропуска в Китай. Проект призван разгрузить приграничные железнодорожные станции «Достык» и «Алтынколь», а также увеличить пропускную способность обеих стран на 20 млн тонн.

Открытие пункта, по информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, планируется в рамках строительства новой железнодорожной линии «Бахты – Аягоз». Ее ориентировочная протяженность – 270 км. Технико-экономическое обоснование проекта разработают уже к июню, а строительство запланировано на 2024-2025 годы.

Отметим, стоимость строительства пункта пропуска и железнодорожной линии – более 320 млрд тенге. Помимо этого проекта, на границе Казахстана и Поднебесной запланировано строительство нового сухого порта и логистического парка. Напомним, ранее такое поручение дал Президент страны Касым-Жомарт Токаев.