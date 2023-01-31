Деньги на выгодных условиях: лайфхаки для начинающего бизнесмена

Любой из видов предпринимательства нуждается в развитии и вливании средств. Без стартового капитала невозможно организовать даже небольшое собственное дело. В этом случае поможет кредитование малого бизнеса без залога и поручителей. Это лучшее решение для быстрого финансирования.

Почему не банк?

Некоторые из предпринимателей могут возразить, что лучше и выгоднее оформить кредит в банке. Но это не всегда возможно. Во-первых, начинающей компании можно рассчитывать лишь на небольшую сумму. Банки всяческим образом стараются убедиться в платежеспособности клиента, поэтому не станут рисковать деньгами. Даже если банк не откажет, сумма будет небольшой.

Во-вторых, потребуется собрать солидный пакет документов, которые будут подтверждать ответственность заемщика. Кроме того, будут необходимы поручители или залог имущества.

В-третьих, проверки длятся достаточно долго, особенно если речь идет о крупной сумме. Владельцу небольшой компании часто деньги требуются срочно, поэтому поход в банк – не самый лучший вариант, гарантирующий скорость получения денег. Кроме того, на получение финансирования могут не рассчитывать:

студенты;

временно безработные;

лица с судимостью;

пенсионеры и некоторые другие лица, решившие открыть собственный бизнес.

То есть решение проблемы только одно – обращение в микрофинансовую организацию.

Микрокредиты для малого бизнеса за несколько минут

Каждый начинающий бизнесмен может получить необходимые денежные средства всего за несколько минут. Для этого нужно просто обратиться в МФО Solva. Сделать это можно через интернет-сайт компании. Достаточно оформить заявку и дождаться одобрения. Процедура занимает лишь пару минут. По истечении этого времени деньги попадут на банковскую карту.

Сразу же новый клиент получает всю необходимую информацию об условиях возврата средств. Приложение на смартфоне позволяет контролировать расходы, следить за задолженностью. Если возникла необходимость микрокредита для малого бизнеса, то Солва – лучший вариант.

АО «МФО ОнлайнКазФинанс», Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности №02.21.0004.М. от 01.03.2021 года, выдана Управлением региональных представителей в городе Алматы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.