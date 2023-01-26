Инвестиции в сферу здравоохранения выросли на 35%

В Казахстане выросли капительные вложения в сферу здравоохранения и соцуслуг. За 2022 год они достигли 273 млрд тенге. При этом в сравнении с предыдущим 2021 годом, рост составил 35%. Треть инвестиций пришлась на столицу. Это почти 93 млрд тенге. Значительные объемы также были направлены в Восточно-Казахстанскую область, это чуть больше 21,5 млрд тенге. На третье строчке – Жамбылская область с 20,6 млрд тенге.

В Алматы было направлено 18,6 млрд в нацвалюте. Семнадцать с половиной млрд инвестировали в Туркестанскую область. На полтора млрд меньше в Шымкент, 15 с половиной млрд – в Карагандинский регион. К слову, наименьшие показатели были зафиксированы в Атырауской и Улытауской областях: лишь 1 млрд и 1,4 млрд тенге, соответственно. Такие данные приводит аналитический портал Финпром.кз. Согласно им, чуть больше трети инвестиций в секторе было обеспечено за счёт собственных средств предприятий. Ещё треть обеспечили местные бюджеты. Значительные объёмы пришлись также на республиканский бюджет и небанковские заёмные средства.