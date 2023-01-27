Казахстан готов наращивать торговлю сельхозпродукцией с Ираном

Казахстан и Иран могут довести товарооборот сельхозпродукции до 1 млрд долларов. У стран для этого есть все возможности. О перспективах расширения сотрудничества в агропромышленном комплексе сегодня говорили Премьер-министр республики Алихан Смаилов и глава Минсельхоза Ирана.

Сейед Джавад Садати Неджад заявил о готовности их страны расширять поставки цитрусовой продукции на казахстанский рынок, обозначая при этом важность развития Ж/Д и морской инфраструктуры. Стороны подчеркнули, что транспортно-логистическая сфера – одно из ключевых направлений партнёрства. Особая роль здесь отведена коридору «Север-Юг». В рамках дорожной карты его пропускная способность к 2025 году должна быть увеличена до 10 млн тонн.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

– Иран важный торговый партнер Казахстана в регионе Персидского залива. За январь-ноябрь 2022 года товарооборот между странами вырос более чем на 20% и составил почти $500 млн. Вместе с тем в целях дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли Казахстан готов дополнительно поставлять на рынок Ирана 75 товарных позиций на сумму около $250 млн.

К слову, Казахстан рассматривает Иран также в качестве торгового хаба, который позволит нарастить объемы экспорта отечественной продукции в государства Африки и Среднего Востока до шестисот млн долларов. Также в перспективе стороны нацелены довести общий объем взаимной торговли до трех млрд долларов.