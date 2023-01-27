К. Токаев принял акима Астаны

В этом году в Астане введут в эксплуатацию станции питьевой воды на более чем 100 кубометров в сутки, газа и тепла для отопления 8 миллионов квадратных метров жилья и теплоэлектроцентраль. О планах развития главного города страны Главе государства рассказал аким столицы.

Женис Касымбек отчитался и о реализации нацпроекта «Комфортная школа». Уже в этом году будет начато строительство 25 учебных заведений нового формата на 100 тысяч ученических мест. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры Астаны, благоустройству и озеленению города.