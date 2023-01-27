Казахстанские стартап-проекты завоевывают мировые рынки

Стартап-проект казахстанского разработчика завоевывает мировые рынки. Системой управления образовательных процессов, которая представляет собой веб-платформу и мобильное приложение, заинтересовались арабские инвесторы. Наши корреспонденты побывали в технопарке Назарбаев Университета, где познакомились с высокотехнологичными отечественными проектами.

Безопасность на дороге – самое главное! Облегчить процесс вождения пытались во все времена. Но если раньше речь шла о технологиях и гаджетах для автомобилей, то стартап школьника из Кокшетау разработан именно для водителей. Это настоящая находка для них. Она буквально позволяет бороться с человеческим фактором – не уснуть человеку за рулем и не допустить аварии. Аналогов разработке нет.

Асылхан Кали, учащийся Назарбаев интеллектуальной школы г. Кокшетау:

– У меня дед засыпал за рулем очень часто. Я все думал, как я могу решить эту проблему. Именно поэтому я собрался с командой. Мы сделали небольшой прототип видеорегистратора, который предотвращает засыпание с помощью проигрывания громкого сигнала. Если алгоритм заметит, что человек опускает голову, зевает, слишком часто моргает или же закрыл глаза на определенное количество кадров, то будет звучать сигнал, который должен привести его в чувства. Также наш видеорегистратор способен анализировать правила дорожного движения.

Задумки молодых стартаперов самые разные, но большинство из них направлены на повышение качества жизни казахстанцев. Ребята собрались на одной площадке, чтобы рассказать о пользе своих продуктов для общества. И если одни уже завоевывают отечественный рынок, то другие выпускники программ инновационного кластера Назарбаев университета нацелены на более широкий охват.

Ердаулет Абсаттар, руководитель IT –компании:

– Платформа для управления процессом обучения для различных корпоративных университетов. В Казахстане ее сейчас используют в десятках организаций. Наша цель – выйти на внешний рынок. Мы думаем, что наша разработка скоро будет продвигаться на рынке Дубая. Сейчас мы подписываем несколько контрактов.

Саяжан Онласын, разработчик проекта:

– Это веб-платформа и мобильное приложение, которое позволяет предпринимателям очень быстро выводить свой бизнес в онлайн, позволяет им загрузить свои товары, нажать одну кнопку и создать полноценный интернет-магазин. Мы фокусируемся исключительно на рынок Центральной Азии, мы не ограничиваемся Казахстаном, мы рассматриваем кыргызстанский и узбекистанский рынки, как минимум.

В целом акселерационные и инкубационные бизнес-программы NURIS успешно прошли 180 стартап-проектов. Им была оказана финансовая и административная поддержка. Общий объем капиталовложений проектов составляет около 2 млн долларов.