Кестутис Янкаускас: ЕС – первый торговый партнёр Казахстана

Евросоюз – один из крупнейших торговых партнеров и инвесторов Казахстана. 30% внешнего товарооборота нашей страны приходится на долю ЕС. Говоря о последних данных, за первые три квартала прошлого года европейские компании вложили в экономику республики около 800 млн в американской валюте. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу сообщил посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас.

По его словам, показатели взаимной торговли за прошлый год бьют рекорды. Только за 10 месяцев 2022 года товарооборот между сторонами вырос сразу на 76% и превысил 32 млрд евро.

Глава представительства ЕС подчеркнул, что сегодня Казахстан получает из стран Европы почти столько же продукции, сколько отправляет на её рынки – 75 и 77%, соответственно. В денежном же выражении отечественный экспорт в направлении Евросоюза за январь-октябрь прошлого года достиг 24 млрд 300 млн евро. Экспорт ЕС в нашу республику составил около 8 млрд евро.

Кестутис Янкаускас, Посол Европейского союза в Казахстане:

– Всего за 30 лет страны Евросоюза инвестировали в экономику Казахстана почти 76 млрд долларов. В основном с самого начала – это были нефть и газ. Я думаю, что в будущем у вас, безусловно, будет развито и машиностроение, и другие области. Это не только нефть и газ. Энергетика является основным продуктом. В будущем это может быть и электричество, и зеленый водород, и самые разные изделия, которые здесь могут производить, используя зеленую энергетику.

К слову, важными импортёрами казахстанской нефти, по-прежнему, остаются страны Европы. Около 8% «чёрного золота», потребляемого в ЕС, поставляет наша страна. Теперь Европа заинтересована в покупке у нас другого источника энергии – «зелёного водорода». Ожидается, что производство экологически чистого топлива появится в Казахстане на территории Мангистауской области. Крупный проект с участием европейских инвестиций планируют запустить в 2030 году.