Не менее $24,4 млрд инвестиций привлекут в экономику РК в 2023 году

Казахстан должен привлечь в экономику не менее 24 млрд 400 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Такую задачу на этот год Правительство страны ставит перед регионами и национальной компанией «Казах Инвест». Вместе с тем необходимо усилить взаимодействие и с казахстанскими загранучреждениями. Об этом заявил глава кабинета министров Алихан Смаилов на заседании инвестштаба. Там были рассмотрены итоги работы в основной капитал, а также показатели капиталовложений за 2022 год.

К слову, по итогам 9 месяцев прошлого года инвестприток превысил 22 млрд долларов. Это почти на 18% больше аналогичного периода 2021 года. В эксплуатацию ввели 46 инвестпроектов в таких отраслях, как машиностроение, ВИЭ, металлургия, горно-металлургический комплекс и сельское хозяйство. В ТОП-10 стран-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Турция.