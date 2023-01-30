Какие изменения произошли в системе субсидирования АПК?

Подходы к государственной поддержке агропромышленного комплекса пересмотрели в Казахстане. По сообщению Министерства сельского хозяйства, все направления субсидирования по финансовым инструментам остаются прежними. Сохранены они и в растениеводстве. Что касается животноводства, то при приобретении племенного поголовья все действующие нормативы выплат остаются без изменений, за исключением свиноводства.

Прежними остаются и товарно-специфические субсидии. При этом отменяются выплаты мяса индейки и водоплавающей птицы. Систематизированы все виды и направления в инвестиционном субсидировании.

Таким образом, ключевыми моментами новых правил выплат являются: повышение эффективности и результативности господдержки, усиление контроля за выполнением встречных обязательств, упрощение процедуры получения субсидий за счет цифровизации.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что на 2023-2025 годы объем господдержки составляет около 400 млрд тенге ежегодно. Заявки по основным видам субсидирования АПК начнут принимать уже с 1 февраля.