Новые заводы запустили в Астане

8 заводов общей стоимостью 36 млрд тенге. В прошлом году в столице Казахстана был запущен ряд производств, сообщили в акимате Астаны, с участием иностранного капитала. Инвесторами проектов выступили турецкие бизнесмены.

Отметим, новые предприятия представлены в сфере стройиндустрии, химической, деревообрабатывающей промышленностей, фармацевтике и машиностроении. Так, одна из турецких компаний вложила средства в завод по производству медицинских изделий стоимостью более 2 млрд тенге.

Другой инвестор наладил в городе производство металлопродукции, ПВХ-окон, витражей, медицинского оборудования. Его стоимость – свыше 21 млрд в нацвалюте.

Также в Астане запустили заводы по выпуску стройматериалов, лакокрасочной продукции, домостроительный комбинат и предприятия по сбору спецтехники и мебели. Каждый из инвестпроектов, отметили в акимате, к тому же создал дополнительные рабочие места.





