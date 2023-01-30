Заявление о банкротстве можно подать онлайн

Процедура подачи заявлений на банкротство в Казахстане начнется с 3 марта. Об этом на спецбрифинге в СЦК сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов. По его словам, подать заявление должники могут онлайн через портал eGov и приложение «E-salyq Azamat».

К слову, ознакомиться с правилами процедуры можно уже на сайте «Открытые НПА». Их публичное обсуждение продлится до 8 февраля. В ведомстве отметили, что порядка миллиона жителей страны, имеющие задолженности в банках, не погашают их на протяжении более 12 месяцев.

Ержан Біржанов, Вице-министр финансов РК:

– 22 источника информации, откуда мы получаем данные, с ними уже налажена интеграция. Мы проверяем на соответствие по всем критериям. При положительном решении заемщик получает одобрение, и его включают в соответствующий реестр. Мы одобряем заявление. А при несоответствии критериям мы отзываем заявку.