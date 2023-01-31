Объем торговли между РК и Венгрией вырос на 30%

Казахстан готов увеличивать объемы и расширять номенклатуру поставляемых товаров в Венгрию. Эта страна, к слову, является важным партнером нашей республики среди государств ЕС. За 11 месяцев прошлого года объем торговли между государствами вырос почти на 30% и составил больше 157 млн долларов. В перспективе Казахстан и Венгрия намерены только укреплять свои связи. В Будапеште стороны подписали ряд меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере образования, энергетики и бизнеса. Также были обсуждены перспективы сотрудничества и в других областях. Это торговля, образование, финансы, транспорт, экология, IT и сельское хозяйство.

Говоря о показателях, по данным Министерства национальной экономики, в нашей стране успешно осуществляют свою деятельность 32 венгерских и 39 совместных предприятий. Кроме того, Венгрия входит в число 73 стран, пребывающих к нам в безвизовом режиме. Страны проводят в этом направлении активную совместную работу, в частности, по заключению Соглашения о воздушном транспорте между правительствами двух государств. Вместе с этим известно, что Венгрия готова посодействовать Казахстану при вступлении в состав ОЭСР.