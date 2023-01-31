Казахстан экспортировал более 65 млн тонн нефти и газового конденсата в 2022 году

Свыше 65 млн тонн нефти и газового конденсата экспортировал Казахстан за рубеж в прошлом году. Их общая сумма составила почти 47 млрд долларов. Это на 51% больше в стоимостном выражении, чем в 2021 году. Об этом сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов страны. Крупнейшим покупателем отечественного «черного» золота выступает Италия. В эту страну поставили чуть больше нефти, чем в другие государства мира. В списке покупателей находятся также Нидерланды, Южная Корея, Китай, Турция, Франция, Румыния, Сингапур, Испания, Индия, Греция, Швейцария и Израиль.