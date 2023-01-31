Выплата средств ЕБРР в Казахстане достигла рекордного уровня

В 2022 году Европейский банк реконструкции и развития выплатил более 550 млн долларов в рамках подписанных проектов в нашей стране. Казахстан, таким образом, вошел в тройку наиболее эффективных государств, где работает сегодня фининститут. К слову, новые ежегодные капвложения банка составили 525 млн долларов. Их направили на реализацию 14 проектов. Большая их часть, а точнее 60%, – «зелёные».

В рамках подписанных проектов ЕБРР также привлек почти 260 млн долларов от других инвесторов, направив 785 млн в американской валюте в реальный сектор Казахстана. Помимо этого, с прошлого года ЕБРР утвердил новую стратегию для республики. Рассчитана она на 5 лет и определяет приоритеты работы фининститута в нашей стране. Ее будут реализовывать по таким направлениям, как поддержка перехода Казахстана к углеродной нейтральности, повышение конкурентоспособности частного сектора, улучшение транспортных связей и укрепление экономического управления.

Отметим, что на сегодня в страну Банком было инвестировано более 10 млрд 700 млн долларов. Их направили на реализацию свыше 300 проектов.