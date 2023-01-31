Систему государственного контроля автоматизируют в 2023 году

Защита бизнеса от необоснованных проверок. В связи с этим в этом году в Казахстане будет полностью автоматизирована система государственного контроля. Об этом говорили в ходе заседания Правительства. В 2022 году уже завершена работа по 35 сферам, интегрированы 16 информсистем в Smart Data Ukimet.

Автоматизация остальных будет продолжена. Кроме того, в реализацию реформы «с чистого листа» было вовлечено более 100 экспертов от бизнес-сообщества. В результате выявлено более 10 тысяч требований, несоответствующих базовым условиям новой регуляторной политики. В настоящее время ведется активная работа по их устранению.

Алибек Куантыров, Министр национальной экономики РК:

– Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства создан на базе Центра поддержки цифрового правительства и запущен на платформе Smart Data Ukimet. Это обязательный механизм, обеспечивающий на постоянной основе пересмотр регуляторных актов, который позволит применять метод «регуляторной гильотины» в отношении требований, негативно влияющих на бизнес-среду. Особенность Реестра – освобождение предпринимателей от административной ответственности за нарушение требований.

Ожидаемый эффект от внедрения новой регуляторной политики – обеспечение к 2029 году роста числа занятых в малом и среднем бизнесе до 4,7 млн человек и снижение доли государства в экономике до 14%. Это в первую очередь поспособствует улучшению бизнес-среды и созданию благоприятных условий для частных предпринимателей.