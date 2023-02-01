Президент РК: Настало время переориентировать СЭЗ на обработку, IT и новые технологии

Системно повышать экономический потенциал Астаны. Об этом Президент Казахстана говорил на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы. По словам Касым-Жомарта Токаева, для обеспечения поступательного экономического роста главного города страны, прежде всего, необходимо пересмотреть работу специальных экономических зон.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

– Настало время переориентировать работу СЭЗ, сделав упор на развитии обрабатывающей промышленности, IT-сектора и новых технологий. Нужно создавать качественные рабочие места. Для этого требуется соответствующая инфраструктура. Однако работа в данном направлении, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Акимат на протяжении десяти лет не может завершить строительство инфраструктуры Индустриального парка №1, хотя он уже заполнен на 95%.

Стратегически важным направлением Глава государства назвал системное развитие Астанинской агломерации. В выступлении была отмечена необходимость стимулировать тесную торгово-экономическую и транспортно-логистическую кооперацию между столицей и пригородами. Повышению потенциала пристоличных сел будет способствовать размещение в них новых производственных предприятий и инфраструктурных объектов.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

– Акимам Астаны и Акмолинской области необходимо приложить усилия для повышения благосостояния населения, проживающего в пригороде. Астанинская агломерация должна быть максимально комфортной для привлечения инвестиций, внедрения инноваций и труда квалифицированных специалистов. В этом направлении необходимо активизировать работу.

Президент считает, что столица должна перейти на новую модель развития, трансформироваться в инновационный город будущего. И Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо обратить внимание на новые цифровые подходы к управлению городом, которые интенсивно внедряются в мире. Кроме того, Глава государства подчеркнул, что нужно пересмотреть стратегию развития Астаны. И в документе должны быть определены основные направления комплексного развития города. Акимату столицы дал поручение до конца года провести общественные слушания, разработать новый Генеральный план Астаны и внести его в Правительство. А администрация Президента возьмет на контроль своевременное и качественное выполнение работ.