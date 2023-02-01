Более 2 трлн тенге потратили на производство транспорта в Казахстане в 2022 году

Казахстанский автопром уверенно демонстрирует динамику роста. В прошлом году в стране было произведено транспорта более чем на два трлн тенге. По данным Ассоциации автобизнеса, это самый высокий показатель за последние 7 лет. В прошлом году дилерами было реализовано на 5% больше автомобилей. Это чуть выше 123 тысяч новых авто – легковых и коммерческих.

В целом прошлый год отличился появлением новых автомобильных брендов, а также расширением ассортимента выпускаемого транспорта на действующих заводах страны. По данным бюро Нацстатистики, с начала 2022 года в Казахстане произвели почти 114 тысяч единиц транспортных средств всех типов. Лидером по производству стал Костанайский регион, где выпустили чуть больше 70 тысяч единиц машин. Автозавод в Алматы увеличил производство до 37 205 единиц. Оставшаяся доля выпущенных машин приходится на Семей, Кокшетау и другие регионы.

Аналитики прогнозируют, что в текущем году отечественный автором продолжит и дальше расширять производственные мощности, увеличивая локализацию выпускаемой продукции.