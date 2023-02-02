Дипотношениям между Казахстаном и ЕС исполнилось 30 лет

2 февраля Казахстан и Европейский Союз отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. За эти годы ЕС занял твердые лидерские позиции крупнейшего торгового и инвестиционного партнера нашей страны. Сумма европейских капиталовложений в экономику республики за эти три десятилетия превысила 160 млрд долларов. А показатели двустороннего товарооборота увеличились в 180 раз. Таким образом, сегодня треть общего объема внешней торговли Казахстана приходится именно на Евросоюз.

Кестутис Янкаускас, Посол Европейского Союза в Казахстане:

– Наши отношения начались после установления дипломатических отношений, с подписания договора о партнерстве и сотрудничестве. Это было в 1995 году. Это был главный рамочный договор, который открыл путь для европейских инвестиций, для установления наших отношений, взаимной торговли. Десятилетие спустя мы с Казахстаном подписали первый договор о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Сейчас он полностью в силе, он охватывает 29 самых разных областей экономики и социальной жизни, практически все! Это основа, база, опора для развития дальнейшего сотрудничества.

В республике действуют около трех тысяч компаний с участием европейского капитала. Они представлены в самых различных секторах. Больше всего – в торговле и авторемонте, затем уже в профессиональной, научной и технической сферах, а также в финансовой и страховой деятельности.

Кестутис Янкаускас, Посол Европейского Союза в Казахстане:

– Всего за 30 лет нашего сотрудничества страны Евросоюза инвестировали почти 77 млрд долларов. Это составляет где-то половину 50% всех инвестиций, пришедших в Казахстан. В прошлом году страны Евросоюза инвестировали около 800 млн. Я думаю, что за несколько будущих лет после подписания нашего договора о критических ископаемых, о водороде, о «зеленом» водороде, об инвестициях в «зеленую» энергетику… Эти цифры будут и дальше расти существенно.

К слову, отношения между Казахстаном и Евросоюзом основаны не только на торговле и инвестиционном партнёрстве. Укрепляются они также день ото дня благодаря культурно-гуманитарному сотрудничеству. В честь знаменательной даты – 30-летия с момента установления дипотношений сторон планируется проведение ряда мероприятий.

Автор: Айгерим Акимжанова