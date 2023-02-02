Казахстан увеличит транспортировку нефти по Транскаспийскому транспортному маршруту

Казахстан намерен увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. В 2023 году его намерены довести до шести с половиной миллионов тонн. Для этой цели создана специальная рабочая группа. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Напомним, в этом году в стране планируют добыть 90 с половиной млн тонн «черного» золота. На экспорт из этого объема намечено отправить 71 млн тонн сырья.

Тем временем ОПЕК+ не стала пересматривать квоты на добычу нефти. Страны продолжат придерживаться решения, принятого 5 октября 2022 года. Тогда картель пришла к выводу о сокращении совокупного объема добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки.