Концепция развития транспортно-логистического потенциала утверждена в Казахстане

Утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года. Об этом сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны. Документ предусматривает видение развития всех отраслей транспорта и охватывает вопросы развития железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного транспорта, а также логистики.

Таким образом, ведомством будут приняты меры по ее своевременной реализации. Ожидается, что они позволят обеспечить доступную, безопасную и инклюзивную мобильность, а также укрепление конкурентоспособности страны и становление транзитным хабом.