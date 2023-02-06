140 млрд тенге выделили на финансирование посевной в 2023 году

В Казахстане продолжается бюджетное кредитование на финансирование весенне-полевых работ. По данным Аграрной кредитной корпорации, в 2023 году из республиканского бюджета выделили 140 млрд тенге. Эти средства пойдут на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельхозтехники, закупки минеральных удобрений и средств защиты растений, семенного материала и другие мероприятия для посева и уборки урожая.

Отметим, финансирование осуществляется только через фондирование кредитных товариществ, банков второго уровня и микрофинансовых организаций. Ставка вознаграждения для субъектов АПК составит не более 5% годовых.

Напомним, с 2022 года по условиям программы продлен срок кредитования до начала весны следующего года.