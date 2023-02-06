На 39% вырос товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном в 2022 году

Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за 2022 год составил порядка 462 млн долларов. Это на 39% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Такие данные приводятся в отчете Бюро национальной статистики. При этом экспорт из нашей страны в Азербайджан за январь-декабрь прошлого года составил 375 млн долларов. Как отмечается, он вырос за счет увеличения поставок нефти и нефтепродуктов, пшеницы и других товаров.

Тем временем из Азербайджана в Казахстан завозят сахар, плавучие средства специального назначения, круизные экскурсионные суда, паромы и другие средства для перевозки пассажиров, трубы из черных металлов.