14 химических предприятий запустят в РК

14 химических предприятий намерены запустить в Казахстане в этом году. В их числе – заводы по производству эмульсионных взрывчатых веществ, растворителей, химических реагентов для металлургической отрасли, а также желатина. Их общая сумма – свыше 58 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития страны.

В ведомстве отметили, что в ближайшие годы планируют реализовать порядка 100 инвестиционных проектов на сумму около 6 трлн тенге. Наибольшее количество объектов химической отрасли, а именно 16, ожидают запустить в Жамбылской области.

На большинстве предприятий будут производить минеральные удобрения и продукцию неорганической химии. Еще 13 проектов в скором времени намерены реализовать в Мангистауском регионе. Там заработают заводы по производству зеленого водорода, аммиака, карбамида и биопротеина.

Отметим, в 2022 году в химической отрасли Казахстана ввели в эксплуатацию 10 проектов стоимостью свыше 54 с половиной млрд тенге.