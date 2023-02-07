Экспортерам повысят размер возмещения затрат на доставку товаров

Повысить предельный размер возмещения компаниям некоторых затрат на экспорт товаров обрабатывающей промышленности намерены в Казахстане. Документ опубликовало на портале «Открытые НПА» Министерство торговли и интеграции страны. Мера направлена на расходы по организации доставки товаров и оплату услуг по их перевозке автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом. Так, предельный размер возмещения части затрат составит 100%, 80% и 50% от суммы уплаченных налогов за вычетом возврата НДС, соответственно. В действующей редакции правил они равны 80%, 50% и 30%.