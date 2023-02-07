Минсельхоз: Казахстан готов оказать продовольственную помощь Турции

Казахстан готов оказать продовольственную гуманитарную помощь Турции, в связи с последствиями землетрясения. Об этом заявил Министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев.

Ербол Карашукеев, Министр сельского хозяйства РК:

– Помощь братской стране важна для нас. Если возникает необходимость, мы обязаны оказать помощь. Мы готовы помочь. Для этого должен поступить специальный запрос со стороны Турции. У нас есть фонд, который оказывает международную гуманитарную помощь.

Напомним, казахстанские спасатели вылетели в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения. В составе отряда – спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС страны. Ранее сообщалось, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.