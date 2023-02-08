Порядка 150 инвестпроектов введут в РК в 2023 году

Около 150 инвестиционных проектов планируется ввести в Казахстане в этом году. Их стоимость оценивается на сумму свыше 1 трлн тенге. Об этом сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны. По данным ведомства, наибольшее количество проектов относится к строительной индустрии, пищевой промышленности, машиностроению и металлургии. Один из крупнейших – циклично-поточная технология добычи угля. Его цель – обеспечение полного и рационального извлечения запасов породы с глубины 230 метров. Также намерены запустить ферросплавный завод, где ежегодно будут производить до 240 тыс. тонн продукции. Кроме того, реализуют проект предприятия по производству спецкокса. Мощность нового производства составит 400 тыс. тонн продукции. Планируют построить и химический завод по выпуску каустической соды и соляной кислоты. Благодаря ему, значительно снизится импорт важных промышленных реагентов. Отметим, по количеству проектов лидируют Астана, Актюбинская и Алматинская области.