Астана заняла 7 место по привлечению иностранных инвестиций

Около полутора трлн тенге составил годовой объем инвестиций в основной капитал столицы Казахстана. По этому показателю в разрезе регионов Астана занимает седьмое место. Как сообщает Astana Invest, создан единый пул инвестиционных проектов мегаполиса. Он включает 262 проекта на общую сумму порядка свыше 2 трлн тенге. К слову, на базе СЭЗ «Астана-Новый город» действуют 50 проектов. В городском центре развития инвестиций отметили, что из них 11 ориентированы на экспорт.

Отметим, за девять месяцев прошлого года предприятия Астаны экспортировали продукции на 15 млрд тенге. Среди основных товаров – электровозы, спецодежда, локомотивы. Столичную продукцию поставляют в Россию, Узбекистан, Азербайджан и Турцию.