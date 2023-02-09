Госгранты для открытия бизнеса: приём заявок начинается с 20 февраля

С 20 февраля начинается приём заявок на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты. По республике в рамках первого потока планируется выдача свыше двух с половиной тысяч грантов. Его размер составляет 1 миллион 380 тысяч тенге. Каждый участник может получить его только один раз. Как отмечают в ведомстве, средства позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство.

Претендовать на госгрант могут люди с особыми потребностями, лица с действующим статусом «кандас», межрегиональные переселенцы, члены малообеспеченных и многодетных семей, а также те, кто относится к социальным категориям.

При этом кандидат должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более 3 лет.

Отметим, прием заявок на получение гранта осуществляется через единое окно – портал «Business.enbek.kz».