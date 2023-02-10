Казахстан получил рекордную выручку от экспорта золота

В мире растет спрос на казахстанское золото. Учитывая увеличение стоимости драгоценных металлов, наша страна наращивает экспортную выручку от их продажи. Например, за январь–ноябрь 2022 года за рубеж отправили свыше четырех тонн обработанного и необработанного золота почти на 67 млн долларов. В деньгах рост составил сразу почти на 88%.

Если же привести данные за последние 5 лет, то объем экспорта в натуральном выражении составил порядка 17%, а в стоимостном выражении подскочил почти в семь раз. Главными покупателями казахстанского жёлтого металла являются Россия, Кыргызстан и США.