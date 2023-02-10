Пять приграничных хабов построят в Казахстане к 2026 году

Пять приграничных хабов планируется построить в Казахстане к 2026 году. Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции страны. Так, в Жамбылской области на границе с Кыргызстаном будет создан Индустриальный торгово-логистический комплекс.

В Туркестанском регионе на границе с Узбекистаном – Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия», а в Западно-Казахстанской области на рубеже с Россией планируется построить Центр трансграничной торговли «Евразия».

В Мангистауском появится контейнерный хаб «Каспийский узел», а на границе с Китаем построят приграничный комплекс «Хоргосский узел».

Деятельность торгово-логистических хабов будет направлена на обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, переработки, производства новых товаров и их дальнейшую реализацию с интеграцией в международные товаропроводящие системы. Предполагается, что трансграничные хабы будут охватывать экспортный потенциал предприятий регионов Казахстана.