Проекты на 33 трлн тенге реализуют в РК

Проекты на 33 трлн тенге планируют реализовать в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-министра страны. В рамках концепции развития обрабатывающей промышленности на 2023-2029 годы намерены профинансировать запуск новых объектов. Их общая стоимость оценивается свыше 500 млрд тенге. Отмечается, что упор будет сделан на выпуск продукции средних и верхних переделов. В частности, хотят обеспечить сырьем казахстанские производства, осваивать новые месторождения, также развивать промышленность и создать пояс малого и среднего бизнеса вокруг крупных предприятий. Предполагается, что за эти шесть лет будет запущено 868 новых проектов. А результатом должен стать рост производства в 2029 году в 1,5 раза, инвестиции в основной капитал – почти до 20 трлн тенге. Ожидается, что концепция будет согласована с заинтересованными госорганами и внесена в аппарат Правительства.