Казахстан и Латвия укрепляют транспортно-логистические связи

Создать новые транспортные маршруты намерены Казахстан и Латвия. Стороны готовы развивать и действующий транспортный коридор между странами, в частности, через Рижский, Вентспилский и Лиепайский порты. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики.

По данным внешнеполитического ведомства, из Казахстана через Рижский порт в 2022 году было перевалено свыше 1 млн тонн грузов. Через Вентспилский – перевезено более 3 млн тонн, а через Лиепайский – 36 тыс. тонн угля и 36 тыс. тонн алюминиевых слитков.

Кроме того, Казахстан и Латвия намерены наращивать товарооборот. Так, согласно статистике, за 2022 год он составил свыше 216 млн долларов, увеличившись в 3,7 раза по сравнению с 2021 годом. В целом за два квартала прошлого года валовый приток прямых инвестиций из Латвии в нашу страну составил порядка 23 млн долларов.