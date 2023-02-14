Выработка электроэнергии объектами ВИЭ выросла на 21%

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ в Казахстане выросла за прошлый год на 21%. Мощность альтернативной электроэнергии достигла около 2 с половиной тысяч МВт. Это почти на 19% больше, чем годом ранее. По сравнению же с 2017-ым, показатель вырос сразу в 7 раз.

Большая часть объемов пришлась на солнечные электростанции – 1,1 тыс. МВт. Далее идут ветровые – 958 МВТ. Мощность малых ГЭС составила 280 МВт, биоэлектростанций – 1,8 МВт. Выработка электроэнергии источниками альтернативной энергетики за январь–декабрь 2022-го составила уже свыше 5 млрд кВт/ч. Что касается доли электроэнергии, то в общем объеме производства она составляет 4 с половиной %.

К 2026 году этот показатель должен достичь 7%, а к 2030-му – 10%. По данным портала bp.com, в 2021 году выработка электроэнергии объектами ВИЭ в мире достигла 3,7 трлн кВт/ч. Больше всего электричества было произведено в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Меньше всего электроэнергии произведено в странах СНГ. Здесь по объему выработки лидировала Россия. На втором месте расположился Казахстан.