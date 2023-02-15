Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС растет. Только за прошлый год он составил свыше 28 млрд долларов. В номинальном выражении это больше на 6 с половиной процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Предварительные данные приводит Бюро национальной статистики. При этом в январе-декабре экспорт товаров составил порядка 10 млрд долларов. Отмечается, что в общем объеме внешнеторгового оборота республики со странами ЕАЭС большая часть приходится на Россию, меньше на Кыргызстан, Беларусь и Армению. Наша страна в основном поставляет химические элементы.