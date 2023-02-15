Новые виды выплат для цифровых майнеров ввели в РК

В Казахстане ввели новые виды выплат для цифровых майнеров. Об этом сообщает Комитет госдоходов Министерства финансов страны. По информации ведомства, теперь для добычи криптовалюты, согласно принятому закону, необходимо иметь соответствующую лицензию. Она дается на три года и делится на два подвида. Если первая стоит около 7 млн, то вторая – свыше 17 тысяч тенге. При нарушении норм лицензирования предусмотрен штраф. Он зависит от субъекта права. Напомним, на данный момент цифровые майнеры осуществляют дополнительные выплаты за электроэнергию. Закон «О цифровых активах» был принят и введен в Казахстане в этом месяце для более четкого регулирования отрасли и создания цифрового пула.