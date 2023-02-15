ЕС намерен наращивать торгово-экономические взаимодействия со странами ЦА

Европейский союз намерен наращивать со странами Центральной Азии торгово-экономическое взаимодействие. Уже этой весной стороны планируют провести совместный форум. Ожидается, что его организатором на этот раз выступит Казахстан. На мероприятии в Алматы представителям европейских деловых кругов презентуют обзор инвестклимата как всего региона, так и отдельно нашей республики. Как отметил посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас, наша страна, по-прежнему, занимает лидирующую позицию в списке самых инвестиционно привлекательных государств Центральной Азии.

По его словам, сумма европейских капиталовложений в экономику республики за три последних десятилетия превысила 160 млрд долларов. Дипломат также подчеркнул, что Евросоюз намерен следовать принципам соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве сторон. Документ охватывает 29 сфер взаимодействия с Казахстаном. От экономики, торговли и инвестиций - до авиации, образования, научных исследований, гражданского общества и прав человека.

Кестутис Янкаускас, Посол ЕС в РК:

– Этот год будет важен для внедрения в практику тех договоренностей, которые были достигнуты в прошлом году. Этот год будет продолжением углубления отношений. В прошлом году, я думаю, мы сделали очень большой рывок в том, что начались открываться, создаваться непосредственно прямые отношения между разными директоратами Европейского союза, министерствами здесь в самых разных областях. Подписанный меморандум о критических ископаемых, о водороде и так далее, мы работаем над его дорожной картой по его внедрению.