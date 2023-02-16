Казахстан станет одним из драйверов роста нефтедобычи в мире

На 160 тыс. баррелей нефти и газового конденсата в сутки больше будет добывать Казахстан в 2023 году. Такой прогноз опубликовал ОПЕК в своем очередном отчете. Этому будет способствовать рост добычи на Кашагане, Тенгизе и Карачаганаке.

Между тем, по ожиданиям аналитиков, в 2023 году, помимо нашей страны, увеличение нефтедобычи предполагается и в США, Норвегии, Бразилии, Канаде и Гайане. Что касается итогов, то в декабре прошлого года Казахстан нарастил объемы на 7 тыс. баррелей - до 1 миллиона 600 тысяч баррелей в сутки за счет увеличения добычи на Кашагане и Карачаганаке. Вырос и экспорт «черного золота»: через терминал Каспийского трубопроводного консорциума на Черном море на 5% и на 10% по сети «Баку-Тбилиси-Джейхан».