В Астане появится крупный туристический проект

В Астане планируют запустить крупный туристический проект. Он может появиться до конца 2026 года. Об этом рассказали в акимате столицы. Ожидается, что в главном городе страны создадут семейный развлекательный район. Проект планируют реализовать с участием компании из ОАЭ.

Сейчас объект находится на стадии разработки предпроектной, проектной документации и строительства. Ранее сообщалось, что этот многофункциональный комплекс может появиться в Есильском районе. Он может занять участок площадью свыше 333 га общей суммой 854 с половиной млрд тенге. К тому же в рамках проекта планировали построить аквапарк на 15 тысяч квадратных метров, игровые зоны, парки, террасы, офисные и коммерческие помещения, гостиницы, социальную и жилищную инфраструктуру.