Торговые барьеры на границах ЕАЭС будут устранены

Устранение торговых барьеров на границах ЕАЭС. Депутаты Сената ратифицировали Соглашение, определяющее порядок и условия устранения технических препятствий во взаимной торговле государств-членов Союза с третьими странами. Касается это той продукции, на которую действуют техрегламенты. Их принято 52, 45 – вступили в силу, оставшиеся же утвердят к 2025 году. Отметим, товарооборот несырьевых товаров между Казахстаном и третьими странами за прошлый год составил порядка 49 млрд долларов. Это на 33 с половиной % выше, чем в 2021 году. При этом почти на четверть вырос экспорт несырьевой продукции. Преимущественно отечественные товары продают в Китай, Узбекистан, Турцию и Нидерланды. В перспективе доля экспорта на зарубежные рынки может увеличиться на 10 %, учитывая ратификацию соглашения.

Серик Жумангарин, Министр торговли и интеграции РК:

– Принятие Соглашения создаст условия для взаимного признания результатов оценки соответствия на основании определения сопоставимости обязательных требований, установленных в союзе и на территории третьей страны. Соглашением также предусмотрено, что должна быть обеспечена равнозначность применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия. Предлагаемый подход направлен на продвижение продукции.