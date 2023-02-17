Казахстан продал нефть на 47 млрд долларов

В 1,5 раза больше заработал Казахстан на продажи нефти в 2022 году. Сумма составила 47 млрд долларов. По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году наша страна экспортировала свыше 65 млн тонн «черного» золота. В списке не только европейские, но и азиатские страны. Больше всего нефти отправили в Италию и Нидерланды. Также крупными покупателями являются Южная Корея, Китай, Турция, Франция, Румыния, Сингапур и Испания. Меньше сырья закупили Индия, Греция, Швейцария и Израиль.



