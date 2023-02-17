Масштабную реконструкцию энергообъектов проведут в РК

В Казахстане проведут масштабную реконструкцию и модернизацию энергообъектов. В настоящее время на всех ТЭЦ и инженерных сетях страны проводится ревизия – ее завершат уже в первом квартале 2023 года. По итогам будет принят соответствующий план мероприятий. Кроме того, в Кокшетау и Семее сейчас ведутся работы по строительству новых тепловых электростанций, а в Павлодаре и Экибастузе объекты планируют капитально модернизировать. Об этом говорили сегодня на Парламентских слушаниях «Эффективная региональная политика – основа устойчивого развития страны».

Затронули и вопросы развития микро- и малого предпринимательства. По словам Спикера Сената, это одно из действенных решений, позволяющих повысить благосостояние казахстанцев. К слову, в Жамбылской области уже реализуется пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. Результаты, отметил Маулен Ашимбаев, позволяют говорить о необходимости его масштабирования на республиканский уровень.

Маулен Ашимбаев, Председатель Сената Парламента РК:

– На эти цели в 2023 году предусмотрено более 52 млрд тенге для всех регионов страны, что позволит выдать 11 тысяч микрокредитов. Сенаторы будут проводить мониторинг эффективности этой программы.