Казахстан увеличил торговлю со странами Европы на треть

Казахстан на треть увеличил торговлю с европейскими странами в 2022-ом. Всего за прошлый год республика продала этим государствам товаров на 35 млрд долларов. Об этом сообщает Бюро национальной статистики. Так, в Италию отечественные производители экспортировали различной продукции почти на 14 млрд в американской валюте. Также в списке крупнейших потребителей - Нидерланды, Франция, Румыния, Испания. Страны закупали в прошлом году в основном нефть, цинк, свинец и ферросплавы. При этом в Казахстан завезли товаров почти на 8 с половиной млрд долларов. Наша республика приобретает продукцию Германии, Италии, Франции, Польши и Великобритании. Больше всего страны завозят летательные аппараты, легковые автомобили, комплектующие детали и лекарства.