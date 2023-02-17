ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Казахстана

Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста экономики Казахстана в 2023 году на уровне 3 с половиной процентов. Об этом говорится в новом обзоре региональной экономики. Кроме того, согласно документу, ускорение ВВП до 4% ожидается уже в следующем году.

Напомним, по итогам 2022 года экономика Казахстана выросла более чем на 3%. Вместе с тем Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу довести рост ВВП страны в этом году до уровня не менее 4%.