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Развитие трубопроводной системы КТК обсудили Алихан Смаилов и Николай Горбань
  • 17.02.2023, 17:30
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Развитие трубопроводной системы КТК обсудили Алихан Смаилов и Николай Горбань

Вопросы обеспечения стабильной работы и развития Каспийского Трубопроводного Консорциума  обсудили Премьер-министр Казахстана и генеральный директор КТК. Алихан Смаилов и Николай Горбань обратили внимание, в первую очередь, на увеличение пропускной способности трубопровода. А это позволило обеспечить транспортировку дополнительных объемов нефти из страны.

Напомним, в 2022 году  из-за повреждений выносных причальных устройств на Морском терминале перекачка «черного» золота была затруднена. На сегодня все ремонтные работы завершены, ограничения сняты, отметил Премьер-министр.

Отметим, в конце прошлого года удалось нарастить пропускную способность трубопроводной системы до 72 с половиной млн тонн нефти в год с казахстанской территории. Алихан Смаилов подчеркнул, что Правительство готово к дальнейшей проработке всех имеющихся вопросов.

 

 

 

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