Тюркские государства делают ставку на укрепление экономических связей

Тюркские государства предложили создать сеть экономических исследовательских центров. Идею озвучили в ходе семинара в Астане, организованного Тюркской Академией совместно с Секретариатом Организации Тюркских государств. Участие в нем приняли представители Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Венгрии. Стороны обсудили возможности реализации стратегии «Тюркский мир-2040». Документ предусматривает проведение мероприятий, направленных на усиление экономического взаимодействия и устранение торговых барьеров по путям транзитных коридоров. В числе задач и увеличение объемов капиталовложений. За 9 месяцев 2022-го в Казахстан, к примеру, из государств-участников Организации было привлечено свыше 700 милилонов долларов. А с 2005 года приток прямых иностранных инвестиций из стран, входящих в Организацию Тюркских государств, достиг почти 5 миллиардов в американской валюте.

Долорес Тюлебекова, Директор Центра исследования мировой экономики Института экономических исследований:

– Есть хорошая тенденция роста, например, с 2010 по 2022 год у нас торговля увеличилась в 3 раза, то есть с 4,8 млрд долларов до 12,9. В принципе, есть такой огромный потенциал для дальнейшего развития этих объемов. Мы смотрели двусторонние договоренности Казахстана со странами тюркского мира. Если взять совокупный объем, то порядка 23 млрд мы можем достичь в товарообороте.