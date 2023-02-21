Свыше 755 млрд тенге составил объем инвестиций в основной капитал в Казахстане в 2023 году

Свыше 755 млрд тенге составил объем инвестиций в основной капитал в Казахстане в январе 2023 года. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 18%. Такие данные приводит Бюро национальной статистики. Наиболее привлекательной отраслью с точки зрения вложения средств осталась горнодобывающая промышленность. Она привлекла около 43% капитала. При этом в добычу сырой нефти и газа инвестировано свыше 270 млрд. На втором месте – операции с недвижимым имуществом. На них пришлась примерно пятая часть от всех инвестиций – 163 млрд тенге. Меньше всего было вложено в обрабатывающую промышленность, металлургию, транспорт и складирование.