К. Токаев провел встречу с представителями аграрного бизнеса

Состояние продовольственной безопасности страны зависит от своевременного решения вопросов АПК. Об этом сегодня заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями аграрного бизнеса. Президент поручил Правительству провести тщательный анализ сельскохозяйственной сферы. Представители аграрного бизнеса говорили о диверсификации производств, глубокой переработки сырья и выпуске новых агропродуктов, развитии сахарной отрасли, семеноводстве, животноводстве и ветеринарии.

Подняли участники встречи и тему обеспечения внутреннего рынка сельхозпродукцией и повышения экспортного потенциала. Руководители предприятий большое внимание уделили вопросам эффективности выделения и использования средств на развитие АПК, справедливого распределения земельных и водных ресурсов. Отметим, в прошлом году рост в аграрной сфере составил свыше 9%.