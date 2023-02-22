Алихан Смаилов: Правительство продолжит реализацию утвержденных планов

Предложения международных экспертов по развитию различных секторов экономики республики, реформированию госуправления и укреплению сферы коммуникации обсудили Премьер-министр республики Алихан Смаилов и заместитель председателя Высшего совета по реформам при Президенте Сэр Сума Чакрабарти.

В частности, рассмотрены меры по улучшению инвестиционного климата, взаимодействия между госорганами и других направлений. Алихан Смаилов подчеркнул, что Правительство продолжит реализацию утвержденных планов, также как и поэтапное повышение уровня социально-экономического развития страны и роста благосостояния казахстнцев. Также в этом году будут приняты меры по повышению оперативности принятия решений госорганами. Параллельно с этим продолжится работа по сокращению документооборота и отчетности.